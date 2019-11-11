Ульяновск, 11 ноября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области по факту незаконной добычи песка в Тереньгульском районе возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в минприроды региона.

Onf.ru Карьер в Чувашии

По данным министерства, в 2018 году в ходе рейда инспекторы экологического надзора выявили факт добычи полезных ископаемых возле посёлка Молвино, установив, что неизвестные лица с помощью спецтехники добывали песок. По данным ведомства, был рассчитан объём добытого песка, нанесённый ущерб оценён в 4,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящий момент ведётся следствие, устанавливаются подозреваемые.

Отметим, что ранее в соседней Чувашии члены регионального штаба ОНФ просили власти обратить внимание на карьер в деревне Кильдишево Ядринского района. Общественники не исключают, что карьер, из которого добывают песок и глину для строительства дороги, может быть несанкционированным. По словам местных жителей, карьер в деревне существует давно, однако если ранее песок и глина добывались в единичных случаях, то с началом строительства дороги по улице Школьной в конце августа она стала производиться в промышленных объемах. В результате ограда одного из домохозяйств оказалась вблизи обрыва.

Ранее в Чувашии после вмешательства общественников одну из строительных организаций по решению суда обязали рекультивировать незаконно оборудованный карьер в селе Шигали Урмарского района.