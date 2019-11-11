Ташкент, 11 ноября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В результате массовой драки в Самарканде телесные повреждения получили один гражданин Узбекистана и четверо граждан Турции, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде Драка

Отмечается, что ГУСД Самарканда возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». После драки представители власти провели с рабочими профилактические беседы.

В милиции отметили, что в некоторых социальных сетях появились слухи, разжигающие межнациональную рознь. Однако конфликт произошел по бытовым причинам, добавили в МВД.

Напомним, 6 ноября на одной из строительных площадок Самарканда произошла массовая драка. Всего на строительном объекте задействовано 1800 граждан Узбекистана и 200 — Турции.