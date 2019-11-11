Москва, 11 ноября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Российские и китайские ученые намерены вместе разрабатывать меры по защите ледников, об этом 11 ноября ТАСС рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

М. Меньшиков. rus-arc.ru Ледник

По его словам, Россия способна внести существенный вклад, прежде всего в интеллектуальном плане, при формулировке задач, подходов к их решению и постановке конкретных экспериментов.

Он также выразил уверенность в том, что Россия здесь должна быть на первых ролях. Глава РАН напомнил, что потепление может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к таянию ледников в высокогорных районах Центральной Азии, питающих реки, в бассейнах которых проживает до 3,5 млрд человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Фондом «Общественное мнение», подавляющее большинство жителей России (84%) слышали о глобальном потеплении. Понятия об этом не имеют 14%. 69% опрошенных заявили, что в последние годы на Земле уже происходит глобальное потепление. Обратного мнения придерживаются 19%.

Ранее ученые пришли к выводу, что интенсивность таяния ледового «панциря» Гренландии достигла максимального значения за предшествующие 350 лет. Ледники Гренландии начали таять еще в XIX веке, с приходом индустриальной эпохи, однако в последние годы скорость таяния необычайно возросла.

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