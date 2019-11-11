Москва, 11 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Сергей Шнуров заявил: существует возможность того, что в группе «Ленинград» сменится солист. Об этом он рассказал 11 ноября ведущей Софико Шеварднадзе в эфире программы «Просто о сложном».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — сказал Шнуров, добавив, что члены «Ленинграда» впоследствии могут создать группу с названием «Ленинград-2». Он отметил, что будет «счастлив», если подобное произойдёт и проект будет успешным.

Напомним, сейчас группа «Ленинград» даёт концерты в рамках прощального тура. 12 ноября 2019 года коллектив выступит в Сиэтле (США), финальный концерт группа даст 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге.