Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Операторы связи вынуждены поднимать стоимость тарифов, потому что сталкиваются с новыми расходами, а действующие сократить не могут, но ввиду конкурентности рынка повышение составит не более 7−8%, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 ноября, глава агентства РусТелеком Юрий Брюквин, комментируя сообщения о возможном росте стоимости услуг в 2020 году.

Сотовая связь

Ранее газета «Известия» со ссылкой на мнения экспертов сообщила, что из-за дополнительных расходов на реализацию закона Яровой и выпадающих доходов от отмены внутреннего роуминга расходы потребителей на услуги связи в 2020 году вырастут на 10−25%.

«Операторам уже трудно сокращать свои статьи расходов, потому что пояса и так затянули по максимуму. Соответственно, нужно искать дополнительные доходы.

Основной драйвер рынка — это интернет, в том числе мобильный. Он требует технических ресурсов, инвестиций в развитие сетей, ведь трафик в последние годы растёт по экспоненте.

Одновременно с этим появляются новые регулирующие нормы от правительства, и вместо того, чтобы инвестировать деньги в сети, операторы тратят их на исполнение задач, предусмотренных законами.

При этом рынок мобильной связи является конкурентным. И если раньше между повышением тарифа и реакцией потребителя проходило 3−4 месяца, то сейчас время реакции сокращается. Клиенты меняют либо модель потребления, либо оператора.

Повышать тарифы сразу на 10% операторы не могут, это будет слишком заметным. Три-четыре раза в год происходит повышение на 3−6%. Интегрально это составляет как раз около 10% в год. Но в 2020 году операторам, вероятно, не удастся повысить тарифы больше, чем на 7−8%», — отметил Юрий Брюквин.