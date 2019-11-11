Хабаровск, 11 ноября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Циклон несёт снегопад и гололёд в Хабаровский край. В ближайшие двое суток 12−13 ноября в регионе значительно похолодает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Первый снег 1875

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Основные осадки и холод в регионе ожидаются 14 — 15 ноября. На побережье Татарского пролива порывы ветра достигнут 27 метров в секунду. Возможен очень сильный снег, сообщают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре 6 ноября закрыли для движения из-за непогоды.