Сухум, 11 ноября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. 10 ноября огонь охватил более 10 гектаров лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства Абхазии.

skeeze Огонь в лесу

Были установлены множественные очаги возгорания, однако установить точную картину и границы распространения пожара было невозможно из-за сильной задымленности территории.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния заявил, что может появиться необходимость обратиться за помощью к коллегам из РФ.