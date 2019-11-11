Уфа, 11 ноября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Сироте в Башкирии предоставили непригодное для проживания жилье. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

По сообщению пресс-службы ведомства, в прошлом году администрация Белокатайского района купила для сироты деревянный дом 1987 года постройки в селе Яныбаево. Тогда данное строение было признано жилищной комиссией пригодным для проживания.

После заселения в дом сироты оказалось, что помещение не пригодно для проживания. Специалисты по заданию районной прокуратуры обследовали дом и вынесли заключение, что его техническое состояние не соответствует требованиям безопасности, а также строительным нормам и правилам.

Фундамент и наружные несущие стены здания находятся в аварийном состоянии, в доме отсутствует тяга в дымоходах и вентиляционных каналах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).