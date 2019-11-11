Самарканд, Узбекистан, 11 ноября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Узбекистан заинтересован в максимально широком сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в приветственном слове узбекского президента Шавката Мирзиёева на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Самарканде, зачитанном секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Мы в Узбекистане заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать огромный потенциал российско-узбекских отношений в торговле, промышленной кооперации, инвестициях, инновациях, реализации крупных проектов в других сферах», — говорится в обращении Мирзиёева к участникам форума.

Глава страны также подчеркнул в приветствии, что Россия является надежным стратегическим партнером Узбекистана.

Десятая Азиатская конференция клуба «Валдай» посвящена теме «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка». Она пройдет 10−11 ноября. В форуме принимают участие 11 стран: Россия, Узбекистан, Германия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Филиппины, Швеция, Япония.

Ранее на конференции бывший генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), доктор политических наук Рашид Алимов заявил, что ключевыми партнерами для стран Центральной Азии являются Россия и Китай.