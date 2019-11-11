Ульяновск, 11 ноября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют внести изменения в законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно проекту, в предоставлении поддержки будут отказывать только на основании постановления суда о необходимости их взыскания. В настоящее время компенсацию не получают те, у кого есть долги за жилищно-коммунальные услуги, что подтверждается документами из управляющей организации. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Отмечается, что проект приводится в соответствие с нормами Жилищного кодекса России. Речь идёт о компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые предоставляются отдельным категориям граждан: одиноко проживающим неработающим пенсионерам и детям-сиротам, а также семьям, состоящим из неработающих пенсионеров нетрудоспособного возраста. Им отказывается в предоставлении поддержки при наличии долга за ЖКУ и при отсутствии соглашения о поэтапном погашении задолженности. В настоящее время наличие или отсутствие задолженности подтверждается документом из расчётно-информационного центра или бухгалтерии управляющей организации.

«Согласно изменениям, компенсации не будут предоставляться гражданам только при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

То есть наличие задолженности в течение трёх лет без вступившего в законную силу судебного акта не будет являться основанием для отказа в назначении компенсации.

Ранее в министерстве семьи, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области отмечали, что в 2019 году под действие этой льготы подпадали почти 12,7 тыс. человек. В случае принятия решения число льготников вырастет на 2 тыс. человек.

По данным властей, в целом в 2018 года различными льготами (субсидии и компенсации) на оплату ЖКУ получали более 367 тыс. жителей Ульяновской области.