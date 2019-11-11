Должники в Ульяновской области смогут получать компенсацию за ЖКУ
Ульяновск, 11 ноября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют внести изменения в законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно проекту, в предоставлении поддержки будут отказывать только на основании постановления суда о необходимости их взыскания. В настоящее время компенсацию не получают те, у кого есть долги за жилищно-коммунальные услуги, что подтверждается документами из управляющей организации. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Отмечается, что проект приводится в соответствие с нормами Жилищного кодекса России. Речь идёт о компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые предоставляются отдельным категориям граждан: одиноко проживающим неработающим пенсионерам и детям-сиротам, а также семьям, состоящим из неработающих пенсионеров нетрудоспособного возраста. Им отказывается в предоставлении поддержки при наличии долга за ЖКУ и при отсутствии соглашения о поэтапном погашении задолженности. В настоящее время наличие или отсутствие задолженности подтверждается документом из расчётно-информационного центра или бухгалтерии управляющей организации.
То есть наличие задолженности в течение трёх лет без вступившего в законную силу судебного акта не будет являться основанием для отказа в назначении компенсации.
Ранее в министерстве семьи, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области отмечали, что в 2019 году под действие этой льготы подпадали почти 12,7 тыс. человек. В случае принятия решения число льготников вырастет на 2 тыс. человек.
По данным властей, в целом в 2018 года различными льготами (субсидии и компенсации) на оплату ЖКУ получали более 367 тыс. жителей Ульяновской области.