Хабаровск, 11 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Хабаровске осужден офицер одной из воинских частей, который за деньги распределял солдат-срочников по воинским частям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

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Капитан, работавший в части, где призывники проходили обучение, за небольшое вознаграждение выдавал им распределение в те части, которые они выбирали. Обучались в части срочники на связистов и танкистов. За привлекательное распределение капитан брал от 3 до 5 тыс. рублей.

Заплатив, солдат мог выбрать город, в котором хотел служить — от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Клиентами взяточника стали 11 солдат. Суд приговорил капитана к штрафу в 90 тыс. рублей. Он служил в армии по контракту, который уже закончился.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего ректора ДВФУ приговорили к 7 годам заключения за растрату в 20 млн рублей.