Москва, 11 ноября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Принципиально новый подход в лечении ВИЧ-инфекции разработан Роспотребнадзором. Он связан с геномным редактированием, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства 11 ноября.

Научные разработки

Редактирование генома — это совокупность разных методов, связанных с внесением изменений в генетический аппарат человеческих клеток. Специалисты видят в таком редактировании универсальный инструмент для терапии подобных ВИЧ социально значимых инфекций.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали свою платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR, которая считается наиболее перспективной, и готовятся её запатентовать. Генная терапия может применяться в борьбе с раком, аутоиммунными и орфанными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в России завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В рамках акции более 30 тыс. человек прошли анонимное экспресс-тестирование, в ряде регионов состоялись образовательные семинары и мероприятия.

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