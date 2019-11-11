Москва, 11 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Турбулентность на рынке нефти создает предпосылки для волатильности в рублевых инструментах на валютном рынке. Прошедшую неделю курс доллара к рублю завершил около отметки 63,80 руб. Курс евро опустился в район 70,35 руб., из-за слабости единой европейской валюты на международном рынке Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 11 ноября, в ходе азиатской сессии, котировки черного золота вновь снижаются после активного роста в конце прошлой недели. Стоимость североморской смеси Brent откатилась с район $61,50 за баррель.

На фоне снижения тяги к риску наметившаяся динамика может быть продолжена. На этом фоне российская валюта может продолжить снижаться, следуя за нефтяными котировками.

В целом активность на валютном рынке сегодня будет сдержанной из-за отсутствия американских участников. В США празднуют День ветеранов.

Динамика в рублевых парах также будет приглушенной. Можно ожидать роста курса доллара в направлении 64,20 руб. курс евро может также подрасти в диапазон 70,50 — 70,60 руб.», — считает эксперт.

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