Пермь, 11 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Перми аэропорт утром 11 ноября не может принимать и отправлять самолеты. Аэродром парализовало из-за гололёда, сообщают СМИ.

Oleg Abarnikov Международный аэропрот «Пермь»

По данным URA.RU, в связи с переохлажденными осадками произошло оледенение взлетно-посадочной полосы, что привело к снижению коэффициента сцепления.

Своевременно из аэропорта не смогли вылететь самолеты в Самару и Москву. В общей сложности задержали три рейса. Кроме того, не принято два рейса. В частности, лайнер, следовавший из Сургута, вместо Перми был вынужден приземлиться в Екатеринбурге, сообщает издание «Коммерсантъ».

В настоящее время противогололедные мероприятия проведены, аэродром возобновил работу.