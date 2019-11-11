Ярославль, 11 ноября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. 9 ноября в частном доме в Ярославле произошёл взрыв бытового газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Последствия взрыва в Ярославле

Взорвался газ в доме № 14 на улице 1-й Продольной в Красноперекопском районе. По предварительным сведениям, шланг, ведущий к газовой плите, прогрызли мыши. Произошла утечка. Хозяйка дома не заметила этого и попыталась включить плиту, в результате чего и произошел взрыв.

Хозяйка дома госпитализирована с ожогами разной степени тяжести. Дом значительно пострадал и непригоден для жилья. К ликвидации последствий взрыва привлекались 4 единицы техники и 15 сотрудников МЧС.