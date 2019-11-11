Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону устроили фотосессию в противогазах. Таким образом горожане пытаются обратить внимание властей и надзорных ведомств на постоянный запах гари и дым. Снимки и видеокадры появились в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Сегодня ночью вновь горел мусор и были химические выбросы в микрорайоне и садоводческом товариществе «Изумруд». У всех были закрыты окна, но вонь стояла в комнатах. Першило в горле, дети кашляли, плохо спали, многие отмечали головную боль тошноту. Утром решили с соседями выйти на фотосессию. Письма, митинги, пикеты, дают результат не более чем на пару недель. Мы не знаем, как защитить своих детей и себя», — пишут горожане.

По словам участников акции протеста, надзорные органы бездействуют в решении проблемы. Запах гари в микрорайоне исчезает лишь на короткое время.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году жители микрорайона Левенцовский неоднократно митинговали против строительства неподалёку от многоквартирных домов межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса. Наряду с этим горожане выступали за закрытие мусорного полигона.