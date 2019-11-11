Пекин, 11 ноября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Курс юаня укрепился к валютной корзине, сообщили в Китайской валютной бирже (CFETS), передает 11 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее. Индекс измеряется относительно 24 иностранных валют, включая доллар США, евро и японскую йену.

Также на прошедшей неделе вырос и индекс, измеряющий курс юаня по отношению к корзине валют Банка Международных Расчетов на 0,84 пункта до 95,57. Индекс отношения юаня к корзине Специальный прав заимствования вырос на 1,07 пунктов до 92,25.