Москва, 11 ноября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Украинские политики уже поняли, что сюжет с Донбассом окончательно перестал носить политический характер и уже перешел в разряд экономических, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Олега Ляшко о прекращении Украиной закупок электроэнергии у России.

ЛЭП

«Экс-депутат Верховной рады, не попав в парламент чувствует, что на протестах против закупок электроэнергии в России можно заработать дополнительные очки и поэтому то лезет из-за таких закупок в драку на Геруса (председатель комитета по энергетике Верховной Рады), то заявляет о том, что сможет прекратить поставки электроэнергии из России, хотя практически не может.

Но, под этим скрывается настоящая проблема для экономики Украины: она не может сама себя обеспечить электроэнергией. От этого пострадают и бытовые потребители, и промышленные.

Закупка электроэнергии у российской компании Интер РАО — это единственный путь к поддержанию необходимого энергобаланса», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. на своей странице в Facebook написал, что на Украине принято решение о прекращении закупок электроэнергии в России.

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