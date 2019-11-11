Партизанский район, Приморский край, 11 ноября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Партизанском районе Приморского края лесники в течение суток тушили крупный лесной пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

skeeze Огонь в лесу

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Площадь пожара составила 100 гектаров, на его тушении было задействовано 11 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Пожар был оперативно потушен в течение суток с момента обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение выходных в Приморье пожарные приняли участие в тушении восьми лесных пожаров в нескольких районах региона.