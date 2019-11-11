Омск, 11 ноября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Россия подошла к самой большой демографической яме, стране грозит демографическая катастрофа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Андрей Рудаков (Омск), ссылаясь на данные статистиков.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

«Если к поколению 30−34 года относятся 6,4 миллиона женщин, то в возрасте 15−19 лет их уже 3,3 миллиона. Даже при средней рождаемости два ребёнка на одну женщину такое поколение при средней продолжительности жизни 70 лет сможет обеспечить воспроизводство населения страны в 90 миллионов человек, что на 50 миллионов меньше, чем сейчас», — подчеркнул Андрей Рудаков.

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По его словам, ситуацию немного вытягивают национальные республики:

«Без хорошей рождаемости в ряде национальных республик ситуация была бы намного хуже».

Политолог подчеркнул, что решения требуют важные проблемы:

«Преодолеть начинающееся вымирание вкупе с замещением коренного населения мигрантами невозможно, не решив главных проблем — низкого уровня жизни населения и качества медицинских услуг».

Андрей Рудаков приводит пример, что в Омске — городе с населением более миллиона человек — «критичная ситуация» с детскими больницами.

«Как правило, это маловместительные здания с узкими коридорами, в которых образуются огромные очереди заражающих друг друга детей».

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«Недавно в СМИ появлялась информация о том, что рождение второго ребёнка в несколько раз снижает вероятность семьи оказаться или удержаться в среднем классе, а трое и более детей практически исключают вероятность попасть в средний класс. Всегда наилучшее демографическую тенденцию показывала сельская местность, но из деревень сейчас бегут. Там закрываются больницы, школы, царят нищета и алкоголизм. Замедлить темпы убыли населения может только кратный рост доходов населения (именно доходов, в которых человек уверен, а не временных государственных подачек), качество медицинского обслуживания, образование, переход на контрактную армию (многих отталкивает перспектива 18 лет растить сына, который в армии станет жертвой дедовщины, что может привести к ужасающему финалу), создание условий комфортного проживания в малых городах и сельской местности (чему хорошим примером могут стать скандинавские страны)», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному ранее Счетной палатой докладу, Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. По данным СП, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась более чем на 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября текущего года этот показатель по России составил 146,7 млн человек. Миграционный прирост компенсировал убыль населения только на 76%.

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