Магнитогорск, Челябинская область, 11 ноября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске сотрудники станции скорой помощи готовятся выйти на пикет. Причиной стали низкие зарплаты, пишут местные СМИ.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

Издание 74.ru сообщает, что на эту проблему медики жалуются с начала осени. Они дважды встретились с представителями регионального минздрава, но пока понимания с чиновниками достичь не удалось.

Один из фельдшеров работает на скорой помощи уже три года. Его оклад составляет 12 тыс. рублей, а вместе со всеми надбавками за октябрь он получил 17,5 тыс. При этом средняя зарплата по региону порядка 33 тыс. рублей, и до этой планки зарплата фельдшера не дотягивает.

В сентябре более 300 сотрудников скорой помощи потребовали от главврача вернуть прежние выплаты за стаж и за работу в ночное время. В последнее время их сильно урезали. В октябре медики написали ещё одно коллективное обращение, но компромисса пока не достигнуто.