Москва, 11 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Падение Берлинской стены — это триумф мещанина и потребителя, а не освобождения, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Mark Nakoykher Яков Кедми

"Вот все это словоблудие, вся это ложь циничная… свободы они хотели… Колбасы они хотели — это обывательское стремление больше нажраться и купить больше шмоток. Больше ничего не было у населения Восточной Германии, также, как у ваших либералов так называемых», — заявил Кедми.

По его словам, к развалу СССР и трагедии объединения Германии привело обывательское примитивное стяжательство. Он имел возможность бывать и в Западной, и в Восточной Германии во времена Холодной войны, и он видел, как США накачивали западный Берлин как мещанско-потребительскую витрину для мещан Восточной Германии.

«Пустота была духовная. Те, кто назвали себя коммунистами, коммунистами не были. А Германская Демократическая Республика было государство, которое построили немецкие коммунисты, не советские войска… Их предали, как и других», — продолжил Кедми, отметив, что нажравшись в три горла западной колбасы, восточные немцы поняли, что они потеряли нечто ценное, чего им запад дать не может и не хочет.

Напомним, что Берлинская стена, разделяющая социалистическую ГДР и капиталистическую ФРГ, пала 9 ноября 1989 года в преддверии уничтожения Советского Союза и стала символом «конца холодной войны» и «объединения Германии». Фактически же это событие знаменовала немотивированную капитуляцию СССР в результате предательства высшего руководства страны.

Преданы оказались и восточные немцы, которые поверили в социалистические ценности и идеалы, чего до сих пор им не могут простить победители. Никакого «объединения» Германии по факту не было, было поглощение ГДР со стороны ФРГ со всеми вытекающими последствиями. Падение Берлинской стены — это не триумф свободы и демократии — это трагедия миллионов немцев, равно как и с распад СССР — трагедия для миллионов советских человек.