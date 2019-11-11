Кедми: Разрушая стену восточные немцы хотели колбасы, а не свободы
Москва, 11 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Падение Берлинской стены — это триумф мещанина и потребителя, а не освобождения, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
По его словам, к развалу СССР и трагедии объединения Германии привело обывательское примитивное стяжательство. Он имел возможность бывать и в Западной, и в Восточной Германии во времена Холодной войны, и он видел, как США накачивали западный Берлин как мещанско-потребительскую витрину для мещан Восточной Германии.
Напомним, что Берлинская стена, разделяющая социалистическую ГДР и капиталистическую ФРГ, пала 9 ноября 1989 года в преддверии уничтожения Советского Союза и стала символом «конца холодной войны» и «объединения Германии». Фактически же это событие знаменовала немотивированную капитуляцию СССР в результате предательства высшего руководства страны.
Преданы оказались и восточные немцы, которые поверили в социалистические ценности и идеалы, чего до сих пор им не могут простить победители. Никакого «объединения» Германии по факту не было, было поглощение ГДР со стороны ФРГ со всеми вытекающими последствиями. Падение Берлинской стены — это не триумф свободы и демократии — это трагедия миллионов немцев, равно как и с распад СССР — трагедия для миллионов советских человек.