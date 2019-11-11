Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности президента Боливии станет член Сената страны от оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес, сообщает 11 ноября Página Siete.

Жанин Аньес

Жанин Аньес временно займет должность президента после отставки с этого поста Эво Моралеса. По ее словам, она возьмет на себя ответственность только для организации новых выборов в Боливии.

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Как сообщало ИА REGNUM, после ультиматума боливийских военных 10 ноября президент страны Эво Моралес ушёл в отставку. Власти Мексики предложили ему политическое убежище, однако он отказался уезжать из страны, но покинул столицу Боливии.

Сегодня, 11 ноября, в резиденцию ушедшего в отставку главы государства в Кочабамбе ворвались вооружённые люди.

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