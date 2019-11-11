В Югре планируют создать госкомпанию для достройки проблемных домов
Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) сроки ввода в эксплуатацию нарушены у 14 жилых домов, строящихся с долевым участием граждан. По ряду объектов найдены решения о достройке инвесторами. Для ввода в эксплуатацию остальных придётся создавать акционерное общество с государственным участием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
В Югре с 1 ноября 2019 утверждён порядок предоставления инвесторам, приходящим на проблемные объекты, земельных участков без проведения торгов. Это упростило приход новых застройщиков на объекты с обманутыми дольщиками. Что касается домов, на которые не желают приходить инвесторы, их скорее всего придётся достраивать акционерному обществу с региональным участием. Заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобнинцев отметил, что «матрица рисков такого варианта ещё не изучена».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте против трёх застройщиков возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.