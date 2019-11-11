Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) сроки ввода в эксплуатацию нарушены у 14 жилых домов, строящихся с долевым участием граждан. По ряду объектов найдены решения о достройке инвесторами. Для ввода в эксплуатацию остальных придётся создавать акционерное общество с государственным участием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

В Югре с 1 ноября 2019 утверждён порядок предоставления инвесторам, приходящим на проблемные объекты, земельных участков без проведения торгов. Это упростило приход новых застройщиков на объекты с обманутыми дольщиками. Что касается домов, на которые не желают приходить инвесторы, их скорее всего придётся достраивать акционерному обществу с региональным участием. Заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобнинцев отметил, что «матрица рисков такого варианта ещё не изучена».

«Есть видение, как такая компания будет входить в стройку, какие будут приниматься решения, выдаваться директивы, что станет источником возврата», — пояснил Андрей Зобницев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте против трёх застройщиков возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.