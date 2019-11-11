Париж, 11 ноября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Согласно опросу социологической службы Elabe, 64% жителей Франции выступили за установление квот для «экономической миграции» с целью заполнения рабочих мест при нехватке персонала, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным исследования, различные политические штабы в значительной степени поддерживают это предложение. 86% сторонников Франсуа Фийона и 83% сторонников президента Эммануэля Макрона одобряют установления квот. Среди сторонников Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона 52% и 59% соответственно поддержали установление квот.

Наконец, 59% респондентов во Франции выступают против государственной медицинской помощи. Среди различных слоев населения, только люди в возрасте от 18 до 24 лет (69%) выступают за эту социальную выгоду, которая в основном предназначена для ухода за нелегальными мигрантами.

Напомним, власти Франции приняли решение о введении квот на профессиональную миграцию для удовлетворения потребности в рабочей силе в ряде секторов. Квоты для мигрантов будут устанавливаться каждый год, начиная с 2021 года.