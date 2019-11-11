Барнаул, 11 ноября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин полагает, что значительное сокращение населения является традиционной проблемой современной европейской цивилизации, которую страны решают путем привлечения мигрантов. Но тогда, по его словам, возникают проблемы межнациональные, религиозные и культурные — и опыт Европы это уже показал. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о значительном сокращении численности населения России, он пояснил:

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

«В России, конечно, отработали довольно привлекательный лейбл «материнский капитал», но и он, похоже, перестает работать. К сожалению, другие механизмы декларируются, но все это тонет в потоке «пропаганды», а в реальности не существует. Так, реально по своему ТСЖ могу отметить, что сложнее всех платить квартплату семьям, имеющим двух и более детей. Когда общаешься с ними, то оказывается, что громадные расходы требуются для обеспечения школьного «бесплатного» образования и платных дополнительных современных образовательных услуг.

Традиционно депутаты вспоминают о ничтожных «детских пособиях», о «бесплатном питании в школах», о «бесплатных земельных участках для многодетных семей», но как доходит до бюджета, то на все это нет денег в бюджете. Круг замыкается.

Сейчас вот опять декларируются громкие «Национальные проекты», но реально они работают не на «результат», а на формальные бюрократические отчеты по «освоению средств», где главными становятся люди в погонах, которые дома прячут миллиарды: «Посадки или отставки есть, а численность населения падает». Озаботиться этой проблемой могло бы гражданское общество, но его завели в «блуд» темой «транзита власти».

Напомним, ИА REGNUM с 17 октября 2019 г. проводит социологический опрос, в котором приняли участие более 30 000 человек (абсолютное большинство которых (96,4%) составляют жители России), и выяснило, что почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России — отмечает, что детей вокруг них стало меньше.

Ранее Счётная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. Уточняется, что с начала 2019 г. миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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