Москва, 11 ноября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 ноября закрылись ростом на 0,49%. Покупатели вырвались в плюс на американской сессии. Цена выросла на ожиданиях, что Китай и США согласятся отменить существующие тарифы, если в ближайшее время будет заключена частичная торговая сделка. Об этом заявило министерство торговли Китая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не желает отменять пошлины в полном объеме, поэтому пока не принял решения об отмене торговых пошлин на китайские товары. На заявления Трампа участники рынка, видимо, отреагировали сегодня, 11 ноября.

Согласно данным Baker Hughes, число активных буровых нефтяных установок на неделе снизилось на 7 единиц, до 684 штук. Общее число буровых (нефтяных и газовых) составляет 817 штук.

11 ноября на торгах в Азии цена на Brent снизилась 1,04%, до $61,94. Цена корректируется после пятничного роста. Учитывая, что сегодня в США выходной и многие биржи закрыты, то из-за низкой ликвидности торги по нефти в течение дня могут быть очень волатильными.

Восстановление цены ожидается от уровня $61,49. Ключевая цель для покупателей $64,50, для продавцов — $57,15.

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