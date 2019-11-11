Абакан, 11 ноября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Вокруг демографической политики в России, нацпроекта по демографии происходят малопонятные большинству мероприятия, считает политолог (Хакасия) Дмитрий Буреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Комментируя посвящённое демографическим вопросам исследование ИА REGNUM, политолог подчеркнул, что его выводы в чём-то являются противоречивыми, однако «в основном верные».

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«С одной стороны, государство объявляет о повышенном внимании к старшему поколению, в ручном режиме меняет условия и сроки выхода на пенсию для отдельных категорий, но уже после того, как подняли «пенсионный» возраст. Да, есть мероприятия и для молодых семей, для многодетных семей, «материнский капитал», но из сферы внимания абсолютно выпала такая категория семей, как мать-одиночка среднего возраста с одним или двумя детьми, а система алиментов достаточно слабая. Детские пособия — не решение проблемы. Кроме того, и молодые семьи не торопятся заводить детей, поскольку вынуждены все время отдавать работе, зарабатывать средства на обеспечение либо аренды жилья, либо ипотеки. То же самое можно сказать и про семьи среднего возраста. Поэтому актуальными остаются вопросы работы, заработка, жилья. Без этого у любой семьи есть сомнения в рождении даже второго ребёнка», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается демографической инфраструктуры (родовая медицина, детские сады, школы и так далее), по словам политолога, в последнее время есть положительные подвижки, строятся современные сады и школы, но с каждым годом их посещение, обучение становится дороже за счёт и питания, и дополнительных расходов:

«Есть факт перекоса по рождаемости между Дальним Востоком, Сибирью и, например, Югом и СКФО. Это дает понять, что Зауралье с точки зрения демографии нуждается в дополнительных мерах поддержки со стороны государства, прежде всего — материальных, поскольку цены на детские товары и детское питание в регионах Сибири и Дальнего Востока серьёзно отличаются от цен в ЦФО».

Дмитрий Буреев полагает, что в ближайшее время концепция демографического нацпроекта подвергнется корректировке:

«Если все же цель народосбережения, роста продолжительности жизни, активного долголетия, поддержания рождаемости в необходимых пропорциях останутся в прежнем приоритетном порядке».

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«Проблема ещё и в том, что власти разного уровня, начав один большой проект, направленный на поддержку молодых семей, к примеру, вдруг внезапно начинают ещё один, снижая внимание к первому. И это в наших условиях ограниченных ресурсов. Также настораживает то, что есть отдельные силы, которые считают меры поддержки семей с детьми избыточными. В общем, высказанный Владимиром Путиным на одном из посланий Федеральному собранию тезис о необходимости поддержки семейной и демографической политики спустя годы реализовался, но в каком-то интересном формате: вроде бы все государство предусмотрело и сделало, а в отдельных территориях рождаемость упала, молодёжь уезжает в другие регионы. Корень здесь как раз в том, что между регионами есть огромная разница, прежде всего в уровнях доходов. И они как магниты железо притягивают к себе население других, менее богатых регионов. Но в регионах с повышенным доходом люди всё-таки для себя определяют приоритетом заработок и личный комфорт, чем создание полноценной семьи», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. По информации СП, численность российских граждан с начала 2019 года уменьшилась более чем на 52 тыс. человек. На 1 сентября текущего года этот показатель по России составил 146,7 млн человек. Миграционный прирост компенсировал убыль населения только на 76%.

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