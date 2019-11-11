Кургинян объяснил, почему Украина получит не инвестиции, а наркобаронов
Москва, 11 ноября, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Китай стал инвестиционно-привлекательным для капитала после площади Тяньаньмэнь, а Украина — для криминала после Майдана, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
По его словам, как только иностранные игроки видят, что государство слабое и не способно гарантировать на своей территории ничего, они тут же отказываются от инвестирования. Что же касается Украины, то она на сегодняшний момент привлекательна в инвестиционном плане только для криминалитета.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, заявил, что Украина — это «алмаз, требующий огранки внутренних реформ и внешних инвестиций», а также поспешил сделать историческое открытие, заявив, что украинцы изобрели компакт-диск, вертолет, самолет и прочие чудеса техники.
Отметим также, что Китай на площади Тяньаньмэнь в 1989 году фактически остановил попытку Майдана в стране. Где Китай и где Украина и все постсоветское пространство — вопрос риторический.