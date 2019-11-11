Оренбург, 11 ноября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Чтобы преодолеть демографический кризис, необходимо создавать нормальные условия для жизни людей, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

«Надо создавать нормальные условия для жизни людей. Нормальные это не тогда, когда МРОТ, и не тогда, когда, чтобы что-то заработать, надо трудиться по 12 часов в день и при этом не знать что тебя ждёт завтра», — сказала депутат.

По ее словам, под нормальными условиями следует понимать стабильный доход, наличие работы и времени для семьи. При этом институт семьи должен поддерживаться.

«Если нам с экранов телевизора и страниц всевозможных СМИ пропагандируют, мягко скажем, свободные отношения, то это точно не способствует демографии. Секс и желание построить семью, родить ребёнка — это не одно и тоже», — подчеркнула Набатчикова.

Она отметила также то, что очень важной и необходимой для молодой семьи составляющей является жильё. И так как государство не может обеспечить всех собственным жильём, то в отношении молодых семей следует расширить меры поддержки, компенсируя аренду жилья.

Напомним, ИА REGNUM провело масштабный опрос. Его результаты свидетельствуют о демографическом кризисе в России. На прямой вопрос: «А вы сами детей хотите?» положительный ответ дало меньшинство респондентов: «У меня есть, хочу ещё» — 17,4%, «У меня нет, но хочу» — 11,8%.

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