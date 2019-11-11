Оренбург, 11 ноября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России — это не катастрофа, а очередная яма, и страна её преодолеет, как в 1990 годы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Старое кладбище

С точки зрения эксперта, снижение доходов населения шесть лет подряд — одна из главных причин возникновения демографической ямы. Причём в малых городах и сёлах этот тренд серьёзнее, чем в крупных городах. Кроме того, доказано, что семьи с детьми — группа семей с самыми низкими доходами. Поэтому поддержка семей с детьми, начиная с первого ребёнка, очень важна. И государство уже пытается что-то делать.

Мигранты не закрывают демографическую яму, потому что необходимо, во-первых, совершенствовать миграционное законодательство. Кроме того, нужны реальные преференции для соотечественников и носителей русского языка, причём, чем быстрее, тем лучше. Пока это только планируется, отметила Шешукова.

«И, наконец, самое главное — нужно преодолеть стагнацию в экономике. Тогда страна будет более привлекательной как для своих жителей, так и для мигрантов.

Ситуацию можно преодолеть: это всё-таки не демографическая катастрофа, а демографическая яма. Россия выберется из неё так же, как выбралась в 90-е», — считает политолог.

Вместе с тем Галина Шешукова подчеркнула, что стихийно это не произойдет. Нужна комплексная, продуманная социальная, демографическая и миграционная политика органов власти, как федеральных, так и региональных, муниципальных.

По словам эксперта, внутренние установки граждан, связанные с деторождением, формируются и проявляются в зависимости от комплекса субъективных и объективных факторов. Изучение этих установок и влияние на них — задача не только власти, но и науки.

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