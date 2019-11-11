Барнаул, 11 ноября, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, это обусловлено снижением притока мигрантов из ближнего зарубежья и низкой рождаемостью. Комментируя корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM данные Счётной палаты, согласно которым с начала года численность граждан России значительно уменьшилась, он пояснил:

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«Ситуация заметно усугубляется высокой смертностью, обусловленной проблемами здравоохранения. Поэтому… государственная политика в сфере демографии должна быть комплексной. Прежде всего, требуется стимулировать рождаемость.

Да, это беда современных индустриального и постиндустриального обществ, но в нашей стране имеют значение и определенные финансовые ограничения, возникающие при рождении ребенка. Если государству нужны граждане, — рождение детей необходимо субсидировать. Усилия в этом направлении предпринимаются, и они показали результат, но требуются следующие шаги.

Поскольку наша страна одновременно со снижением численности населения столкнулась с острым дефицитом трудовых ресурсов, целесообразным представляется субсидирование миграции в Россию, прежде всего, экономически активного русскоязычного населения. Определенную лепту в решении демографических проблем способна внести и отечественная медицина.

Если рождаемость в России примерно соответствует уровню Западной Европы, то смертность от болезней выше по ряду нозологий в разы. Все это обусловлено хроническими проблемами здравоохранения, главным образом на догоспитальном этапе. Здесь чрезвычайно важное значение имеет изменение принципа работы первичного звена.

Необходимо отказаться от субсидирования планов лечебно-профилактической работы взамен перехода на финансирование достигнутого результата. Иначе здравоохранение так и останется глубоко убыточным вместо того, чтобы вносить свой вклад в экономический рост страны, а также останется недостаточно эффективным, чтобы изменить негативную тенденцию с уровнем смертности».

Напомним, ИА REGNUMс 17 октября 2019 г. проводит социологический опрос, в котором приняли участие более 30 000 человек (абсолютное большинство которых (96,4%) составляют жители России) и выяснило, что почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России отмечают, что детей вокруг них стало меньше. Хуже средней и оценка положения в малых городах России — лишь 30% опрошенных из числа жителей которых отмечают рост рождаемости, а более половины (55%) считают, что она существенно упала.

Ранее Счётная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. Согласно данным, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам на 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек. Уточняется, что миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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