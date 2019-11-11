Москва, 11 ноября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. С 15 ноября «Почта России» сократит нормы доставки посылок. Контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток, сообщает издание «Ведомости».

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Посылка

Как сообщает издание, для большинства населенных пунктов России, время посылки в пути не превысит двух суток. Так, в городах с численностью более 100 тыс. человек, посылка будет идти 2−3 дня.

В город где численность жителей больше 500 тыс. человек, посылку доставят через один день.

Уменьшение временных норм доставки, которое произошло впервые с 2016 года, связано с инвестициями в инфраструктуру, а также сокращением времени сортировки почтовых отправлений.

Напомним, инвестиции в «Почту России», по проекту стратегического развития, составят от 251 млрд до 353 млрд руб. По плану, рост выручки госкомпании должен увеличиться в два раза до 436,3 млрд рублей.