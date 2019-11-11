Ханчжоу, Китай, 11 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. В Китае набирает популярность вирусный видеоролик, где напуганный молодой кабан забрался на стеклянный мост, нависающий на высоте 120 метров в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Кабан

Судя по записи, коричневое создание чувствовало полное бесстрашие, когда впервые забралось на мост на озере Цяньдао, расположенном в лесистой местности. Однако вскоре он начал дрожать от ужаса, тщетно пытаясь удержаться на скользком стеклянном мосту. Вскоре животное устало и развалилось плашмя на мосту обездвиженное страхом и истощением.

Сотрудники местного туристического объекта сумели спасти несчастного кабана, вид которого, к слову, находится под национальной защитой Китая.

«Кабан был напуган так, что не мог двигаться. На пришлось держать его на руках, перевязав его по ногам на случай, если он начнет брыкаться, дабы вместе с ним не рухнуть со скалы», — заявил работник местного природного парка Цзоу Ша.

Напомним, что местный стеклянный мост был открыт для посетителей в сентябре текущего года. Он уже привлёк внимание тысяч желающих пощекотать нервы. Среди них оказался и молодой кабан.