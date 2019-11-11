В Китае молодой кабан-экстремал в ужасе распластался на стеклянном мосту
Ханчжоу, Китай, 11 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. В Китае набирает популярность вирусный видеоролик, где напуганный молодой кабан забрался на стеклянный мост, нависающий на высоте 120 метров в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Судя по записи, коричневое создание чувствовало полное бесстрашие, когда впервые забралось на мост на озере Цяньдао, расположенном в лесистой местности. Однако вскоре он начал дрожать от ужаса, тщетно пытаясь удержаться на скользком стеклянном мосту. Вскоре животное устало и развалилось плашмя на мосту обездвиженное страхом и истощением.
Сотрудники местного туристического объекта сумели спасти несчастного кабана, вид которого, к слову, находится под национальной защитой Китая.
Напомним, что местный стеклянный мост был открыт для посетителей в сентябре текущего года. Он уже привлёк внимание тысяч желающих пощекотать нервы. Среди них оказался и молодой кабан.