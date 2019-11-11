Каракас, 11 ноября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал «выйти на улицу» для поддержки ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса, сообщает агентство Associated Press.

Cancillería Ecuador from Ecuador Эво Моралес и Николас Мадуро. 2013

«Давайте выйдем на улицу, чтобы защитить право народа на демократию, свободу и социализм» , — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военного руководства. Мексика, Венесуэла и Куба уже заявили, что отставка является государственным переворотом.

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