Мадуро призвал «выйти на улицу», чтобы поддержать Эво Моралеса
Каракас, 11 ноября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал «выйти на улицу» для поддержки ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса, сообщает агентство Associated Press.
Cancillería Ecuador from Ecuador
Эво Моралес и Николас Мадуро. 2013
«Давайте выйдем на улицу, чтобы защитить право народа на демократию, свободу и социализм», — заявил Мадуро.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военного руководства. Мексика, Венесуэла и Куба уже заявили, что отставка является государственным переворотом.
Читайте также: Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу