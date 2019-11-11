Власти Австралии эвакуируют тысячи людей из-за лесных пожаров
Сидней, Австралия, 11 ноября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Власти австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс проводят массовую эвакуацию жителей из-за лесных пожаров, сообщает Reuters.
Лесной пожар
В понедельник, 11 ноября, в охваченных огнем районах восточного побережья Австралии была объявлена чрезвычайная ситуация. За выходные 9 и 10 ноября от огня погибли трое человек, пятеро считаются пропавшими без вести.
Ожидается, что 12 ноября температура воздуха в районе Большого Сиднея поднимется до 34 градусов по Цельсию.
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