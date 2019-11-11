Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил о попытках его арестовать. Об этом бывший президент написал в Twitter.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

«Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона», — говорится в сообщении.

Ранее, лидер оппозиционных протестов Луис Фернандо Камачо заявил о том, что полиция и военные разыскивают Моралеса с ордером на арест.