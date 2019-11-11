Пекин, 11 ноября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. В Китае к 25 годам тюрьмы приговорен преступник-рецидивист Сунь Сяого за множественные преступления, включая организацию мафиозной структуры, сообщает агентство Синьхуа.

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Все личные активы Суня были конфискованы, согласно приговору Промежуточного народного суда города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая. Еще 12 обвиняемых по тому же делу получили сроки от двух с половиной до 15 лет тюрьмы за участие в ОПГ Суня.

Мафиозная структура Суня занималась в провинции Юньнань на юго-западе Китая нелегальными казино, дестабилизацией ситуации в регионе, незаконным ограничением свободы людей, пытками, запугиванием свидетелей и прочими незаконными действиями.