Сидней, Австралия, 11 ноября, 2019, 05:17 — ИА Регнум. На восточном побережье Австралии объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров, 11 ноября сообщает агентство Reuters.

Лесной пожар

В результате пожаров в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде за выходные, 9 и 10 ноября, погибли три человека, сгорели более 150 домов. Два из 18 очагов пожара в новом Южном Уэльсе признаны неконтролируемыми.

Максимальный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды и экстремально высокой жары объявлен во всем районе Большого Сиднея с населением более пяти миллионов человек.

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