Киев, 11 ноября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В случае российского наступления на Украину страна самостоятельно сможет себя защитить. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По словам министра обороны Украины, у ведомства существует «готовый ответ на подобный сценарий».

Также он отметил, что Украина намерена и дальше получать военную помощь от НАТО.

Напомним, 18 октября замначальника генштаба ВС Украины Алексей Таран, заявил о подготовке России к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины.