Минобороны: Украина готова самостоятельно защищаться, если Россия нападет
Киев, 11 ноября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В случае российского наступления на Украину страна самостоятельно сможет себя защитить. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала «1+1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
По словам министра обороны Украины, у ведомства существует «готовый ответ на подобный сценарий».
Также он отметил, что Украина намерена и дальше получать военную помощь от НАТО.
Напомним, 18 октября замначальника генштаба ВС Украины Алексей Таран, заявил о подготовке России к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины.