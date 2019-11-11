Мехико, 11 ноября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. С просьбой о помощи в расследовании массового убийства на севере страны мексиканские власти обратились в Федеральное бюро расследований США. Об этом 11 ноября сообщает Reuters со ссылкой на сообщение мексиканского МИД.

U.S. Army Агенты ФБР

«Правительство Мексики подтверждает свою приверженность расследованию фактов, чтобы … обеспечить справедливость пострадавшим семьям», — говорится в документе министерства иностранных дел Мексики. В заявлении также сообщается, что по ожиданиям мексиканских дипломатов, агенты ФБР будут работать в сотрудничестве с мексиканскими спецслужбами, при этом они не будут вооружены.

В ответном сообщении МВД выразило готовность к сотрудничеству.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики убили трех женщин и шестерых детей на севере Мексики.