Оренбург, 11 ноября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом доме населенного пункта Жилгородок погибло пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

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«Поздно вечером поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Молодёжной посёлка Жилгородок Оренбургского района. По оперативной информации, на месте обнаружены тела пяти погибших», — сообщили в ведомстве.

На настоящий момент открытый очаг возгорания спасателям удалось ликвидировать. Спасательные работы продолжают вести оперативные службы.