Гонконг, Китай, 11 ноября, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Полиция открыла огонь по протестующим в Гонконге, серьезные ранения получил как минимум один участник акции протеста, 11 ноября сообщает Reuters.

IQRemix Полиция. Гонконг

Утром 11 ноября, после массовых протестов и беспорядков в выходные, в Гонконге закрыты несколько станций метро, на улицах развернуты наряды полиции.

Протесты в Гонконге не прекращаются несколько месяцев. Последняя волна уличных беспорядков разразилась после гибели демонстранта на прошлой неделе.

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