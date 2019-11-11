Бухарест, 11 ноября, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Во второй тур президентских выборов Румынии вышли действующий президент Клаус Йоханнис и экс-премьер Виорика Данчилэ. Об этом сообщает издание «News.ro».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Центральное избирательное бюро Румынии опубликовало результаты президентских выборов.

По данным бюро, после обработки 99% бюллетеней для голосования Клаус Йоханнис набирает 36,06% голосов, а Виорика Дансилэ — 23,56% голосов избирателей.

Напомним, 10 ноября в Румынии прошло голосование на президентских выборах.