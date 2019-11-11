Омск, 11 ноября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. День рождения писателя Фёдора Достоевского в Омске 11 ноября отметят кинопоказами и квестами. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Василий Перов. Портрет Фёдора Михайловича Достоевского (фрагмент). 1872

Литературные квесты, кинопоказы, экскурсии пройдут в этот день в библиотеке им. Ф. М. Достоевского на улице П. Осминина.

По данным департамента культуры, горожане могут стать участниками литературного квеста «Путешествие с гением». Также в библиотеке будет работать литературный кинозал «В формате D», где можно будет посмотреть отрывки из спектаклей и художественных фильмов по произведениям Достоевского. На выставке «Незабвенный Федор Михайлович» будут представлены книги о писателе и его известные произведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Алтайского края, городе Барнауле хотят увековечить память Фёдора Достоевского.

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