Буэнос-Айрес, 11 ноября, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес призвал срочно провести выборы в Боливии после отставки всего высшего руководства страны.

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«Институциональный крах в Боливии недопустим. Народ Боливии должен как можно скорее… выбрать свое следующее правительство» , — написал Фернандес в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после ультиматума военных, вслед за ним об отставке объявили вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

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