Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. После объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса в отставку ушли также вице-президент Альваро Гарсия Линера, председатель сената Адриана Сальватьерра, спикер палаты депутатов Виктор Бое.

En.wikipedia.org Эво Моралес и Альваро Гарсиа Линера

В настоящий момент на посту пока осталась вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, и она уже объявила, что после отставки всего высшего руководства страны верховная власть переходит к ней.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября с требованием отставки к президенту Боливии Эво Моралесу обратился главнокомандующий боливийских вооруженных сил Уильямс Калиман. Моралес объявил о проведении новых выборов и своём уходе с поста.

Читайте также: Военные Боливии призвали граждан «отказаться от насилия и беспорядков»