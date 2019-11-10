Вашингтон, 11 ноября, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с поддержкой требования Организации Американских Государств (ОАГ) о проведении новых общенациональных выборов в Боливии.

Дядя Сэм требует

«Полностью поддерживаю выводы доклада (ОАГ)… Доверие к избирательной системе должно быть восстановлено», — заявил Помпео 10 ноября в «Твиттере».

После публикации доклада ОАГ о прошедших выборах в Боливии с требованием отставки к боливийскому президенту Эво Моралесу обратились военные страны.

К настоящему моменту Моралес уже согласился на новые выборы и объявил о своей отставке. Вслед за Моралесом в отставку ушёл вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера.

Власти Кубы называют события последних часов в Боливии «насильственным и трусливым госпереворотом».

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