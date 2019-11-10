Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Уход в отставку президента Эво Моралеса лидер боливийских оппозиционеров Карлос Меса назвал «концом тирании». Об этом Меса написал на своей странице Twitter.

Kremlin.ru Эво Моралес

«Никогда не забуду этот уникальный день. Конец тирании. Благодарю, как боливиец, за этот исторический урок. Да здравствует Боливия!» — написал Меса.

Напомним, 10 ноября Моралес заявил о своём уходе в отставку. После этого он незамедлительно покинул столицу на самолёте и приземлился в департаменте Кочабамбе, где начиналась его политическая карьера.