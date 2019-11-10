Багдад, 11 ноября, 2019, 01:51 — ИА Регнум. В Багдаде взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва было уничтожено ещё несколько транспортных средств, 10 ноября передаёт агентство Reuters.

U.S. Army Взрыв

Взрыв произошёл в районе, контролируемом военными. По предварительной информации, теракт не привёл к жертвам среди военных и гражданского населения.

Центр иракской столицы с начала октября охвачен массовыми протестами. Основной лагерь протестующих находится на багдадской площади Тахрир, другие районы города контролируются военными.

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